США посоветовали отказаться от вакцины AstraZeneca

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи посоветовал властям страны отказаться от применения вакцины от коронавируса, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. Об этом пишет Reuters.

По его словам, этот вопрос все еще находится в подвешенном состоянии. «Есть общее ощущение, что, учитывая те контрактные отношения, которые у нас есть с рядом компаний, мы имеем достаточно вакцин», — сказал Фаучи.

Ранее сообщалось, что эффективность вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca оказалась на 3 процента ниже заявленной ранее. Исследования показали, что от протекания COVID-19 c cимптомами она спасает в 76 процентах случаев, а не в 79, как считалось до этого. При этом эффективность в предотвращении тяжелых случаев заболевания, требующих госпитализации, по-прежнему составляет 100 процентов, а эффективность в применении на пациентах в возрасте 65 лет и старше — 85 процентов.

Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявили, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.