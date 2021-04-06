Cвязь между вакциной AstraZeneca и тромбозом подтвердили

Представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) — регулятора Евросоюза, отвечающего за вакцины, — подтвердил связь вакцины от коронавируса фирмы AstraZeneca и последующего образования тромбов. Об этом со ссылкой на Agence France-Presse сообщает ТАСС.

О случаях образования тромбов после использования этой вакцины сообщали из разных стран: так, 3 апреля стало известно, что по этой причине в Великобритании за последние дни скончались семь человек.

Ранее EMA заявляло об отсутствии оснований для отказа от вакцины, разработанной британо-шведской компанией AstraZeneca. Как заявил регулятор, «нет никаких доказательств, которые поддерживали бы ограничение использования вакцины AstraZeneca для любого населения». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также призывала продолжать вакцинацию этим препаратом.

Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявляли, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.