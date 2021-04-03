В Великобританиии семь человек умерли после вакцины AstraZeneca

В Великобритании семь человек умерли из-за тромбоза, возникшего после вакцинации препаратом британо-шведской компании AstraZeneca. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA).

Согласно сообщению регулятора, ранее у 30 британцев после вакцины образовались тромбы. Из них у 22 человек образовался тромбоз церебрального венозного синуса, а у остальных восьми — иные виды тромбозов. «Из 30 случаев в нашем заявлении... к сожалению, семеро умерли», — сообщили в MHRA. Уточняется, что во всех заявленных случаях пациенты получили только первый компонент вакцины.

При этом аналогичных инцидентов после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech в стране зафиксировано не было, говорится в сообщении.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило об отсутствии оснований для отказа от применения вакцины против коронавируса, разработанной британо-шведской компанией AstraZeneca. Как заявил регулятор, «нет никаких доказательств, которые поддерживали бы ограничение использования вакцины AstraZeneca для любого населения».

Ряд стран Европы приостановили или запретили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за обнаружения тромбоза у привившихся пациентов. Между тем создатели вакцины настаивают на ее безопасности. В компании заявили, что детальное изучение состояния здоровья более 17 миллионов человек после вакцинации показало отсутствие данных о повышенном риске возникновения эмболии легочной артерии, тромбоза глубоких вен или тромбоцитопении.