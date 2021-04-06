Определены главные мировые производители и покупатели вакцин от коронавируса

Главным производителем вакцин станет AstraZeneca, а покупателями — ЕС и США. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Дьюкского университета (США).

В общей сложности страны заключили контракты на поставки 8,6 миллиарда доз вакцины от коронавируса. Из них доля AstraZeneca составила 2,4 миллиарда доз. На втором месте Pfizer с 1,5 миллиарда доз. Китайский Sinovac разойдется тиражом в 480 миллионов доз, а российский «Спутник V» распространится 303 миллионами доз. При этом уточняется, что в 2021 году производители вакцин способны произвести совокупно порядка 12 миллиардов доз вакцин.

Богатые страны забронировали 4,6 миллиарда доз вакцин, что составляет 53 процента всех закупок вакцин. На страны с доходами выше среднего приходится 17 процентов закупок, практически столько же (16 процентов) заказали страны со средним достатком и с достатком ниже среднего. Оставшаяся доля приходится на закупки через механизм равноправного доступа к вакцинам COVAX под эгидой ООН.

Больше всех доз зарезервировала Европейская комиссия от имени 27 стран ЕС — 1,8 миллиарда доз, на втором месте — США с 1,2 миллиарда. При этом ряд государств заказал вакцин больше, чем необходимо. Замыкает тройку Африканский союз с контрактами на 680 миллионов доз.

5 апреля министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что развитые страны закупили большую часть всех произведенных в мире вакцин от коронавируса, из-за чего возникла их нехватка. Он подчеркнул, что в то же время развивающиеся страны по всему миру сталкиваются с нехваткой вакцин. Министр обвинил богатых в укреплении «вакцинного национализма» и заявил, что Пекин выступает против такого подхода.

Ранее директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург предположил, что Евросоюз не желает пускать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на свой рынок, так как опасается ее высокого качества и конкуренции тем препаратам, которые уже есть в Европе. «Евросоюз не спешит вывести "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — объяснил специалист.