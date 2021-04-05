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Гинцбург объяснил нежелание Европы пускать российскую вакцину на свой рынок

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Фото: Владимир Живойинович / РИА Новости

Евросоюз не желает пускать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на свой рынок, так как опасается ее высокого качества и конкуренции тем препаратам, которые уже есть в Европе. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург.

«Евросоюз не спешит вывести "Спутник V" как полноценный коммерческий продукт на свой рынок, опасаясь его высоких потребительских свойств, благодаря которым он может немного задвинуть те продукты, которые европейская бюрократия продвигает у себя», — объяснил специалист.

30 марта президент России Владимир Путин созвонился с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. В ходе конференции лидеры государств обсудили в том числе вопросы регистрации в Европейском союзе «Спутника V» и возможного совместного производства препарата в странах ЕС.

Ранее издание Le Monde заявило о расколе Европы из-за вопроса закупки и производства на своей территории российской вакцины. Как сообщают авторы материала, в ближайшее время Европейская комиссия проведет переговоры с производителем препарата, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). За это выступает ряд европейских политиков: немцы, особенно выходцы из восточной Германии, власти отдельных регионов Италии, Австрия.

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