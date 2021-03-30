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Австрия захотела купить миллион доз «Спутник V» у России

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Фото: Globallookpress.com

Австрия захотела закупить миллион доз вакцины «Спутник V» у России. Об этом рассказал канцлер страны Себастьян Курц, его цитирует издание Kurier.

Закупка российского препарата может начаться в апреле-июне. РИА Новости со ссылкой на источники в Вене пишет, что переговоры с российской стороной уже идут, но финальной договоренности пока нет.

«В вопросе вакцин не должно быть геополитических шор. Единственное, что должно играть роль, — насколько вакцина эффективна и безопасна, а не откуда она. Поэтому мы с февраля контактируем с российской стороной [по поводу поставок вакцины], за что я очень благодарен», — заявил Курц.

По мнению политика, если Австрия получит дополнительные дозы вакцины, она сможет спасти много человеческих жизней, обеспечить людям рабочие места и в целом вернуться к нормальной жизни.

17 марта канцлер Австрии также призвал Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) к скорейшему допуску российской вакцины «Спутник V» на рынок Евросоюза. Глава правительства добавил, что готов применять препарат в стране при условии его безопасности.

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