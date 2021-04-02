Назван способ помирить Россию и Евросоюз

Соглашение о поставках российской вакцины против коронавируса «Спутник V» может помирить Россию и Евросоюз. Такой способ назвала журналистка Мери Дейевски в статье, опубликованной в журнале The Spectator.

Автор статьи напоминает, что ранее на этой неделе состоялись переговоры президента России Владимира Путина с лидерами Германии и Франции Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном, в ходе которых была затронута тема возможных поставок российской вакцины. Журналистка отмечает, что согласившись на подобные обсуждения, европейские лидеры, по всей видимости, вынуждены были пойти на «политическую уступку», чтобы избежать угрозы еще одной волны пандемии в Европе.

При этом по мнению автора материала, по мере появления все большего количества исследований, подтверждающих эффективность «Спутник V», отказ от использования препарата выглядит «откровенно политизированным». Журналистка отмечает, что поставки российской вакцины могут сблизить Россию с ЕС, как того хотели Германия и Франция, но против чего возражают Польша и страны Балтики.

При этом использование в Евросоюзе российского препарата может внести разлад в отношения блока с Британией. Это обусловлено тем, что ряд европейских стран отказался или временно приостановил использование вакцины шведско-британской компании AstraZeneca из-за сообщений о появлении у привитых тромбоза.

В конце марта сообщалось, что лидеры России, Германии и Франции обсудили вопрос регистрации в Европейском союзе российской вакцины от коронавируса «Спутник V», а также возможные поставки и совместное производство препарата в странах ЕС.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.