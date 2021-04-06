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Президент Бразилии захотел поговорить с Путиным о «Спутнике V»

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Жаир Болсонару
Жаир Болсонару
Фото: UESLEI MARCELINO / Reuters

Президент Бразилии Жаир Болсонару хочет обсудить с российским лидером Владимиром Путиным применение вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает CNN Brasil со ссылкой на источники в окружении Болсонару.

По их словам, уже во вторник, 6 апреля, бразильский лидер может связаться с Путиным, чтобы обсудить вопрос о получении разрешения на применение российского препарата. Отмечается, что на данный момент «Спутник V» проходит процесс одобрения в Бразилии.

Ранее создатели российской вакцины «Спутник V» уличили США в попытке отговорить Бразилию от покупки препарата. Они обратили внимание на доклад министерства здравоохранения и социальных служб США по итогам 2020 года, в котором говорится о том, что офис атташе по вопросам здравоохранения использовали для того, чтобы убедить Бразилию отказаться от российской вакцины. Позже в Бразилии опровергли информацию о попытках чиновников США отговорить страну от закупок препарата.

«Спутник V» — это первая зарегистрированная российская вакцина от коронавируса, созданная на основе аденовируса. Препарат зарегистрирован более чем в 50 странах. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения.

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