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В Бразилии произвели пилотную партию вакцины «Спутник V»

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Фото: Чедлы Бен Ибрахим / РИА Новости

Бразильская компания BTHEK Biotecnologia произвела пилотную партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в посольстве России в латиноамериканской стране в Facebook.

Препарат будет отправлен в Москву для проверки в том числе в институте Гамалеи и сертификации.

Производство «Спутника V» в Бразилии началось 13 января. Ожидается, что на полную мощность предприятия выйдут в апреле, тогда компания Uniao Química, в которую входит BTHEK Biotecnologia, сможет производить восемь миллионов доз вакцины каждый месяц.

Российский препарат «Спутник V» был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.

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