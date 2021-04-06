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Президент Сербии решил привиться китайской вакциной от коронавируса

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Александр Вучич
Александр Вучич
Фото: Marko Djurica / REUTERS

Президент Сербии Александр Вучич привьется от коронавируса китайской вакциной Sinopharm. Об этом он заявил в эфире телеканала Pink.

Он уточнил, что получит препарат 6 апреля во время рабочей поездки в поселок Рудна-Глава. Также Вучич рассказал, что уже более миллиона сограждан получили оба компонента вакцины.

Агентство ТАСС указывает, что граждане Сербии могут вакцинироваться препаратами от американской Pfizer, китайской Sinopharm, британской AstraZeneca или российским «Спутником V», при этом вакцина из России пользуется наибольшей популярностью у населения. Как заявил посол Сербии в России Мирослав Лазански, около 85 процентов жителей Сербии, записавшихся на вакцинацию, указали, что хотели бы привиться именно им.

В середине марта Вучич рассказал, что Сербия планирует производить на своей территории вакцины «Спутник V» и Sinopharm. По его словам, в Сербии появятся две фабрики по производству вакцин, где будет изготавливаться в общей сложности до 40 миллионов доз в год. «Не забывайте, что нам может понадобиться и три вакцинации в год, так что 15 миллионов доз — для нас, а 25 миллионов — для региона», — пояснил он.

Ранее Вучич пообещал, что он, премьер Ана Брнабич и министр труда и соцзащиты Дария Кисич-Тепавчевич сделают прививки вакцинами от разных производителей, чтобы подкрепить доверие граждан к вакцинам. Брнабич первой в стране приняла вакцину производства Pfizer. Спикер парламента Сербии Ивица Дачич и министр внутренних дел Александр Вулин привились «Спутником V».

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