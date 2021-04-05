Богатых обвинили в нехватке вакцин по всему миру

Развитые страны закупили большую часть всех произведенных в мире вакцин от коронавируса, из-за чего возникла их нехватка. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, его заявление опубликовано на сайте ведомства.

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«Богатые страны, на которые приходится 16 процентов населения мира, приобрели 60 процентов произведенных вакцин. Некоторые развитые страны заказали такие количества, которые превышают их собственное население в три-четыре раза», — отметил Ван И.

Он подчеркнул, что в то же время развивающиеся страны по всему миру сталкиваются с нехваткой вакцин. Министр обвинил богатых в укреплении «вакцинного национализма» и заявил, что Пекин выступает против такого подхода.

По словам Ван И, Китай помогает обеспечить бедных вакцинами и уже поставил их в 80 стран. В то же время Пекин сотрудничает в разработке и создании вакцин с еще десятью странами.

При этом в Китае возникали свои проблемы с распределением вакцин. Еще в ноябре 2020-го даже непроверенных вакцин не хватало для всех желающих, и китайцы должны были ждать своей очереди ради инъекции. Из-за этого в стране стал развиваться бизнес по продаже места в очереди на вакцинирование: «скальперы», у которых есть доступ к лекарствам, просили от 600 до 1500 долларов за свои услуги.

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