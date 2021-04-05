Россиянам назвали грозные последствия отказа от вакцинации против коронавируса

Отказ россиян от вакцинации против коронавируса приведет к дальнейшему распространению инфекции и мутациям патогена, что ляжет тяжелым экономическим бременем на систему здравоохранения, предупредил основатель частной медицинской сети «Инвитро», врач-реаниматолог Александр Островский.

По его данным, более половины населения страны считают, что им не нужна прививка от COVID-19. «Иначе как средневековьем назвать это я не могу. Люди будут мужественно и стоически болеть, вирус будет распространяться от одного человека к другому, будет мутировать, изменяться, принимать другие формы», — отметил врач.

Островский добавил, что несмотря на добровольность вакцинации, граждане должны осознавать влияние решения на будущее общества. В связи с этим он призвал популяризировать прививочную кампанию и объяснять людям, что побочные эффекты от введения препарата несравнимы с грозными последствиями заболевания.

Также реаниматолог обратил внимание на категорию россиян, которые считают, что можно не носить защитную маску. «Пассивная безопасность на 60 процентов снижает летальность и тяжесть последствий», — сказал он, приведя аналогию с использованием ремня безопасности в автомобиле. Островский заверил, что соблюдать профилактические меры — довольно легко, также человек может контролировать состояние своего здоровья и предотвращать сезонные инфекционные заболевания.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России резко выросло число россиян, желающих пройти вакцинацию против коронавируса. По последней информации, общее число россиян, получивших хотя бы одну дозу препарата от COVID-19, приблизилось к семи миллионам.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2. Помимо нее, в стране уже зарегистрированы еще три препарата: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».