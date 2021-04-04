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В России резко выросло число желающих привиться от коронавируса

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Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Число россиян, желающих пройти вакцинацию против коронавирусной инфекции COVID-2019, резко выросло. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

Она подчеркнула, что привиться особенно важно в преддверии весенне-летнего сезона, и добавила, что вакцинация — это «нестрашно, безболезненно».

Сама Голикова уже сделала прививку от коронавируса осенью.

Ранее вице-премьер сообщала, что коллективный иммунитет к COVID-2019 может быть достигнут в России июле, августе или раньше. Достижение показателей коллективного иммунитета позволяет говорить о победе над эпидемией и снятии ограничений.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась с 18 декабря. Прививку делают в основном двухкомпонентной вакциной «Спутник V». Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от SARS-CoV-2. Помимо нее, в стране уже зарегистрированы еще три препарата: «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».


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