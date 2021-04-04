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«Спутник Лайт» назвали способным вдвое снизить риск заражения коронавирусом

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Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал вакцину, способную вдвое снизить риск заражения коронавирусом. Эксперт выступил в эфире программы «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия 1», цитату приводят «Известия».

По словам Гинцбурга, если использовать препарат «Спутник Лайт» — первый компонент вакцины «Спутник V» — отдельно без второй вакцинации, то можно снизить риск заболевания COVID-19 на 50-60 процентов.

«Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную векторную вакцину для профилактики коронавируса. Ее разработали в центре имени Гамалеи. Клинические испытания «Спутник Лайт» начались в феврале.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января по поручению президента России Владимира Путина. Прививку делают в основном препаратом «Спутник V», однако помимо него зарегистрировано еще три вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

Ранее Гинцбург заявил, что среди подростков старше 14 лет вакцинацию от коронавируса можно проводить препаратом «Спутник V» для взрослых. Этот вопрос прорабатывается Минздравом.

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