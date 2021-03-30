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Россиянам назвали самый опасный для повторного заражения COVID-19 возраст

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ФОтО: Артем Краснов Коммерсантъ

Самым опасным для повторного заражения считается возраст старше 65 лет. Это связано с тем, что у пожилых людей происходит так называемое иммунное старение. Об этом рассказал заслуженный врач России Михаил Каган в интервью «Комсомольской правде».

Он отметил, что, согласно результатам исследования Lancet, у людей старше 65 лет через полгода после первичного заражения защита снизилась до 47 процентов. По словам врача, это «подчеркивает важность вакцинации в первую очередь именно представителей старшего поколения».

Ранее заслуженный врач России, сенатор Владимир Круглый рассказал, что сопутствующие заболевания у пожилых людей не являются противопоказанием для вакцинации против коронавируса. Наоборот, людям старшего возраста рекомендуется привиться, поскольку они находятся в группе риска, подчеркнул он.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала 18 января по поручению президента России Владимира Путина. Прививку делают в основном препаратом «Спутник V», однако помимо него зарегистрировано еще три вакцины — «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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