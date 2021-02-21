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Эксперт рассказал о заразности коронавируса в течение 11 дней

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Фото: Магда Гибелли / РИА Новости

Заведующий отделом «Коллекция микроорганизмов» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Олег Пьянков сообщил о заразности коронавируса в течение 11 дней. О сроках передачи коронавируса он рассказал в интервью программе «Вести недели» с Дмитрием Киселевым на телеканале «Россия-1», цитату приводит ТАСС.

Коронавирус наиболее активно передается в первые 5-7 дней после заражения, подчеркнул эксперт. Человек с легким течением болезни перестает быть заразным спустя 11 дней.

«Если у человека не тяжелая форма, если не подтверждается, что у него рост генетического материала, то, скорее всего, этот человек уже не опасен», — заключил Пьянков.

В октябре 2020-го заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная рассказала, что заболевшие COVID-19 максимально заразны в течение трех дней: за два дня до появления симптомов и в первый день заболевания.

В России за последние сутки выявили 12 742 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее количество инфицированных достигло 4 164 726.

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