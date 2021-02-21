В России за сутки выявили 12 742 случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 12 742 случая заражения коронавирусом в 85 регионах. Общее количество инфицированных достигло 4 164 726, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в воскресенье, 21 февраля.

Больше всего новых заразившихся — 1602 — зафиксировано в Москве. После столицы по суточному приросту лидируют Санкт-Петербург (996 случаев) и Московская область (735 случаев).

Наименьшее число зараженных выявлено в Еврейской автономной области (4), Ненецком и Чукотском автономных округах (3 и 1 случай соответственно).

Также за прошедшие сутки в России умерли 417 пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 83 293 человека с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 16 012. Всего с начала пандемии выздоровели 3 713 445 пациентов.