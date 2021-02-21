Симптом COVID-19 оказался признаком другого опасного заболевания

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что один из симптомов COVID-19 — постоянный кашель — может свидетельствовать о наличии у человека рака легких. Об этом пишет Express.

По данным врачей, у людей, у которых рак обнаружен на самой ранней стадии, имеют гораздо больше шансов прожить еще пять лет по сравнению с теми, у кого диагностирована четвертая стадия этого опасного заболевания. При этом по итогам проведенного исследования оказалось, что половина людей в Юго-Восточной Англии не знает, что постоянный кашель более трех недель может быть симптомом рака легких.

Кроме не проходящего в течение двух-трех недель кашля симптомами рака могут быть инфекции грудной клетки, кровохарканье, боль при дыхании или кашле, одышка, усталость или недостаток энергии, потеря аппетита или необъяснимая потеря веса.

Ранее российский врач Аркадий Верткин предупредил, что беспричинная усталость, проблемы с памятью и скачки температуры могут указывать не только на осложнения на фоне перенесенного коронавируса, но и на другие патологии. Он указал на то, что забывчивость должна настораживать не только после перенесенного инфекционного заболевания, но и сама по себе.