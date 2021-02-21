Ученые раскрыли сроки сохранения иммунитета к коронавирусу

Австрийские ученые из Медицинского университета в Инсбруке раскрыли сроки сохранения иммунитета к коронавирусу. Об этом пишет Euronews.

Ученые провели масштабное исследование на горнолыжном курорте Ишгль, который стал одним из эпицентров заражения инфекцией в Европе в 2020 году. В результате выяснилось, что у 90 процентов участвовавших в первом и во втором исследованиях антитела сохраняются. 70 процентов респондентов, которых ученые обследовали на клеточный иммунитет, все еще имеют клеточную активность.

Специалисты рассчитывают, что до формирования коллективного иммунитета «не так далеко, как твердят скептики». Однако директор Института вирусологии (Медуниверситет Инсбрука) Доротея фон Лаер подчеркнула, что для этого нужно соблюдать эпидемиологические меры. «При социальном дистанцировании, при некоторых мерах, которые не вредят человеку, и при вакцинации 40 — 50 процентов населения вернуться к в некотором роде нормальной повседневной жизни реально. Если случай Ишгля можно экстраполировать, применять в более широком масштабе», — рассказала она.

20 февраля иммунолог, доктор медицинских наук Анна Топтыгина рассказала об устойчивых к коронавирусу людях. Если прежний перенесенный вирус был хоть частично похож по антигенам на коронавирус, то организм переболевшего человека распознает его как знакомый и будет активнее бороться с ним.