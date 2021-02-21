Илон Маск провел исследование иммунитета к COVID-19 на сотрудниках SpaceX

В компании SpaceX Илона Маска прошло исследование иммунитета к коронавирусу, более 4,3 тысячи сотрудников компании стали добровольцами и приняли участие в нем. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, с ним ознакомился The Wall Street Journal.

Вызвавшиеся волонтерами работники сдавали анализ крови на антитела к COVID-19. Совместно с Маском исследование возглавили руководители медицинского подразделения компании.

Авторы работы пришли к выводу, что определенный порог антител может обеспечивать более длительную защиту от коронавируса. Также они обнаружили, что у людей, которые перенесли COVID-19 в более легкой форме и с меньшим числом симптомов, вырабатывалось меньше антител. Соответственно, такие люди с меньшей вероятностью получили более длительный иммунитет.

Соавтором исследования выступила старший сотрудник Института Рагон при Массачусетской больнице общего профиля, Массачусетском технологическом институте и Гарварде (Ragon Institute of MGH, MIT, and Harvard), доктор Галит Альтер. «У людей могут присутствовать антитела, но это не значит, что они будут невосприимчивы к COVID-19», — отметила Альтер.

По словам ученых, результаты исследования помогут определить, кто наиболее уязвим к коронавирусу и должен пройти вакцинацию в первую очередь. Например, люди без антител в местах с высоким числом заразившихся могут получить приоритет.

Ранее в феврале Илон Маск отчитался об успешном чипировании обезьяны. В его компании Neuralink появилась обезьяна с беспроводным имплантом в мозге, которая может играть в видеоигры с помощью него.

В августе 2020-го Маск рассказал, что специалисты его компании Neuralink успешно чипировали свиней. Инженерам удалось вживить имплант в мозг животных, а затем извлечь его без вреда для их здоровья. С помощью чипа ученые смогли следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи. Neuralink была основана в июле 2016 года.