SpaceX отправит космических туристов на орбиту до конца года

Компания SpaceX планирует отправить космических туристов на орбиту до конца года в рамках коммерческой миссии Inspiration4. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Спонсором миссии станет основатель Shift4 Payments Джаред Исаакман. Он оплатит места трех других астронавтов на борту космического корабля Dragon. Перед полетом экипаж пройдет необходимое обучение, в том числе в условиях микрогравитации и невесомости.

Старт миссии планируется с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Полет будет осуществляться с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Другие подробности пока не сообщаются.

Подать заявку на отбор можно на специальном сайте миссии, оставив минимальный взнос в размере десяти долларов, которые идут на помощь больным раком детям. Имена космических туристов станут известны в течение месяца.

В ноябре прошлого года сообщалось, что первые космические туристы, которые отправятся на корабле Crew Dragon корпорации предпринимателя Илона Маска SpaceX на Международную космическую станцию (МКС), подписали контракт. Интернациональный экипаж будет состоять из трех частных астронавтов и командира, астронавта-исследователя НАСА Майкла Лопеса-Алегриа. Продолжительность такого тура составит 10 дней: два дня полета и восемь дней отдыха на станции.