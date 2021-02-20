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Врач рассказала об устойчивых к коронавирусу людях

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Фото: Анна Акельева / «Коммерсантъ»

Существуют люди, устойчивые к заражению коронавирусом, у них высокий уровень интерферона, заявила иммунолог, доктор медицинских наук Анна Топтыгина. Ее слова передает «Московский Комсомолец».

«Существует такая вещь, как перекрестный иммунитет, когда имеющаяся у человека защита к какому-то вирусу или бактерии спасает от другого. У переболевшего когда-то человека есть клетки иммунной памяти, которые в ситуации опасности тут же активизируются», — отметила она.

Если прежний перенесенный вирус был хоть частично похож по антигенам на коронавирус, то организм распознает его как знакомый и будет активнее бороться с ним, добавила Топтыгина.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что иммунитет к коронавирусу имеет от 20 до 70 процентов россиян. Этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс, сказал он. Специалист также добавил, что вирус постепенно меняется в сторону более легкой передачи.

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