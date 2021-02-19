Врач назвал процент имеющих иммунитет к коронавирусу россиян

Иммунитет к коронавирусу имеет от 20 до 70 процентов россиян, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что это процент зависит от региона.

«Этого недостаточно, чтобы контролировать эпидпроцесс», — сказал он.

Тимаков также добавил, что вирус меняется в сторону более легкой передачи, поэтому люди, которые не вакцинировались и не переболели, будут в большей опасности.

Ранее Тимаков заявил, что новые штаммы COVID-19 могут появиться в России до начала лета, приблизительно через два месяца. В связи с этим он считает преждевременным отменять масочный режим в российских городах.