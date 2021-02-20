В России за сутки выявили 12 953 случая заражения коронавирусом, новые случаи зафиксированы в 85 регионах. Общее количество инфицированных достигло 4 151 984, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в субботу, 20 февраля.

Больше всего случаев — 1623 — зафиксировано в Москве. После столицы по суточному приросту лидируют Санкт-Петербург (1092 случая) и Московская область (690 случаев).

Наименьшее число зараженных выявлено в Еврейской автономной области (3), Чукотском и Ненецком автономных округах (2 и 1 соответственно).

Также за прошедшие сутки в России умерли 480 пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 82 876 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 17 484. Всего с начала пандемии выздоровели 3 697 433 пациента.

Накануне коронавирусом заразились 13 443 жителя РФ.