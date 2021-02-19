В России за сутки выявили 13 433 случая заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 13 443. Общее количество инфицированных достигло 4 139 031. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 19 февраля.

Больше всего случаев — 1972 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (1087 случая) и Московская область (687 случаев). Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (два случай), а также в республике Тыва (3 случая).

Также за прошедшие сутки в России умерли 470 пациентов с коронавирусом. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 82 396 человек с подтвержденным диагнозом.

Число выписанных пациентов увеличилось за сутки на 18 637. Всего выздоровели 3 679 949 пациентов.