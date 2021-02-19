Раскрыта эффективность вакцины от коронавируса Pfizer

Медицинский журнал The Lancet опубликовал статью, в которой раскрывается эффективность вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech.

Оказалась, что препарат эффективен на 85 процентов. Издание основывается на исследованиях, проведенных на более чем семи тысячах медицинских работников, которые были вакцинированы в медицинском центре «Шеба» в Израиле. Эксперты наблюдали снижение симптоматики COVID-19 на 85 процентов между 15 и 28 днями после введения вакцины.

При этом общее число инфицированных, в том числе и бессимптомных носителей, снизилось на 75 процентов, выяснили авторы исследования.

Американская компания Pfizer указала, что изучает данные, полученные из Израиля и других стран, чтобы понять эффективность своего препарата.

Ранее промежуточные данные показали, что вакцина Johnson&Johnson против коронавируса показала 66-процентную эффективность в предотвращении умеренного и тяжелого COVID-19. Уровень эффективности вакцины у препарата ниже, чем у аналогов, разработанных BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Однако эти показатели нельзя напрямую сравнивать из-за того, что из результатов исследования исключили легкие случаи COVID-19.

Всего в мире широко используется несколько вакцин против COVID-19. Среди них — препараты американских фармацевтических компаний Pfizer и Moderna, шведско-британской компании AstraZeneca, российская вакцина «Спутник V», а также разработки китайских компаний Sinopharm, Sinovac и CanSino. В настоящий момент в разработке находится свыше 200 вакцин, из них больше 60 — на стадии клинических испытаний.