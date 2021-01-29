Раскрыта эффективность вакцины Johnson&Johnson против коронавируса

Согласно промежуточным данным, опубликованным в ходе третьей фазы клинических испытаний, вакцина Johnson&Johnson против коронавируса показала 66-процентную эффективность в предотвращении умеренного и тяжелого COVID-19. Об этом сообщает издание Financial Time.

Уровень эффективности вакцины у препарата ниже, чем у аналогов, разработанных BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Однако эти показатели нельзя напрямую сравнивать из-за того, что из результатов исследования исключили легкие случаи COVID-19. Вакцина продемонстрировала некоторую защиту против варианта 501.V2, который впервые появился в Южной Африке, хотя в проведенных там испытаниях эффективность составила 57 процентов.

В испытании участвовало почти 44 тысячи человек. Всего было зарегистрировано 468 симптоматических случаев COVID-19, которые имели место как в группах, получавших плацебо, так и в группах, получивших вакцину. Отмечается, что эффективность вакцины против только тяжелых случаев составила 85 процентов. Также сообщается, что защита была одинаковой для всех возрастных групп, включая людей старше 60 лет.

Компания намеревается подать заявку на разрешение использования вакцины в начале февраля.