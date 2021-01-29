Обнаружено слабое место коронавируса

Специалисты из Университета Вандербильта и медицинского отделения Техасского университета обнаружили слабое место коронавируса. Исследование опубликовано на портале MedicalXpress.

Ученые выяснили, что у генома коронавируса есть особый фермент, экзорибонуклеаза nsp14-ExoN, который отвечает за эволюцию вируса. Это служит важной мишенью для подавления и ослабления пандемии COVID-19, а также для предотвращения будущих вспышек новых коронавирусов, рассказала Дженнифер Гриббл, один из авторов исследования.

Как считают ученые, выявленный фермент является «ахиллесовой пятой» коронавируса. Он может потерять возможность рекомбинации и полностью остановить свое действие в случае, если будет возможно разработать блокирующее действие фермента лекарство.

Ранее российские ученые заявили, что слабые дозы радиации способны убивать коронавирус и не навредить при этом человеку. Они изучают радиационное влияние на вирус совместно с учеными из Узбекистана. Специалисты считают, что радиационное воздействие также можно будет использовать для дезинфекции.