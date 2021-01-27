Создано убивающее коронавирус за минуту средство

Турецкие ученые Улудагского университета заявили о создании назального спрея, который способен убить коронавирус SARS-CoV-2 за минуту. Согласно исследователям, средство Genoxyn является универсальным и предотвращает размножение различных патогенов, включая вирусы и бактерии. Об этом пишет издание Daily Sabah.

Разработка антибактериального препарата началась еще до пандемии COVID-19, однако затем ученые усовершенствовали назальный и оральный спрей для борьбы с вирусом. Результаты тестирования показали, что раствор способен убить новый коронавирус на слизистой оболочке ротовой и носовой полости. Быстрое действие спрея предотвращает проникновение в клетки и уменьшает вирусную нагрузку.

Сообщается, что раствор биосовместим с человеческими тканями, не повреждает эпителиальные клетки и является безопасным.

Ранее исследователи Великобритании выяснили, что содержащееся в спрее от комаров вещество показало эффективность против COVID-19. Согласно результатам лабораторных тестирований, вещество цитридиол оказалось способным уничтожить штаммы коронавируса нового типа.