Объяснена уязвимость к тяжелому заражению коронавирусом

Немецкие и шведские ученые объяснили уязвимость к заражению коронавирусом SARS-CoV-2 тем, что люди унаследовали определенные гены от неандертальцев или общих с ними предков. Результаты исследования опубликованы в репозитории bioRxiv.org.

Исследователи продемонстрировали, что тяжелое течение COVID-19 связано с конкретными генетическими вариантами в шести генах в той области 3-й хромосомы, что протягивается на 50 тысяч пар оснований. Кроме того, на 9-й и 12-й хромосомах были обнаружены защитные области, которые снижают риск тяжелой формы COVID-19. Эти части человеческого генома унаследованы от неандертальцев.

В новой работе ученые заявили, что они обнаружили присутствующую у людей и неандертальцев промоторную область гена DPP4, которая влияет на восприимчивость к COVID-19. Продукт гена DPP4 представляет собой внеклеточную дипептидилпептидазу, участвующую в иммунной функции и метаболизме глюкозы. Он также служит рецептором для гена MERS.

Хотя многие ученые не считают, что DPP4 является рецептором для SARS-CoV-2, ингибиторы DPP4, которые уже используются в клинической практике для лечения диабета, по-видимому, также воздействуют на пациентов с COVID-19, облегчая их состояние.