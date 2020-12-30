Объяснен загадочный опасный синдром при коронавирусе

Ученые Севильского университета в Испании объяснили загадочный синдром у больных SARS-CoV-2, называемый тихой или «счастливой» гипоксемией. Это явление заключается в заметном снижении уровня кислорода в артериальной крови на фоне пневмонии, однако при этом пациенты не страдают от одышки или учащенного дыхания. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Function, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на EurekAlert!.

«Счастливая» гипоксемия относится к потенциально опасным явлениям, которые могут внезапно переходить в критическое состояние, оказывающееся фатальным. Обычно у людей с гипоксемией развивается одышка, увеличивающая потребление кислорода организмом. Этот рефлекторный механизм зависит от работы каротидных тел, располагающихся рядом с сонной артерией и стимулирующих работу дыхательного центра.

Исследователи пришли к выводу, что тихая гипоксемия развивается, когда SARS-CoV-2 поражает каротидные тела. На это указывает высокое присутствие рецептора ACE2 у клеток сонной артерии. ACE2 служит для прикрепления коронавируса к заражаемой клетке. Если эта гипотеза подтвердится, то для помощи пациентам могут применяться активаторы каротидных тел, стимулирующие дыхание.