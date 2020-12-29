Ученые объяснили смерти пациентов с COVID-19 от тромбоза

Причина смертности пациентов, болеющих коронавирусом в тяжелой форме, от тромбоза объясняется чрезмерной активностью иммунных клеток-нейтрофилов. Это установили испанские ученые, их работа опубликована в журнале JAMA Cardiology.

Специалисты изучили образцы свернувшейся крови, взятой из коронарной артерии пациентов, которые перенесли инфаркт после заражения коронавирусом. В образцах оказалось много следов нейтрофилов.

Руководитель проекта, кардиолог из госпиталя Мадридского автономного университета Ана Бласко, полагает, что при тяжелой форме коронавируса нейтрофильные экстраклеточные ловушки (НЭЛ), убивающие вирусы и микробы, начинают работать хуже. Например, они соединяются не только с возбудителями болезней, но и с тромбоцитами. В итоге это приводит к спонтанному формированию тромбов и инфаркту миокарда у некоторых пациентов.

По данным ученых, этой проблемы можно избежать, если предотвратить появление большого количества нейтрофилов или НЭЛ в организме. Эксперты надеются, что в ближайшее время им удастся проверить эти данные и оградить больных с тяжелыми формами коронавируса от тромбоза.

Нейтрофилы — это самый распространенный вид иммунных клеток. Они убивают вредоносные бактерии и микробы, а также возбудители вируса.

Ранее сообщалось, что в США трехлетний мальчик перенес инсульт из-за коронавируса. При этом тест на COVID-19 дал отрицательный результат, однако в его крови обнаружили антитела.