Названы профессии с самым высоким риском смерти от коронавируса

Ученые Института глобальных медицинских наук Калифорнийского университета назвали профессии с самым высоким риском смерти от коронавируса. Об этом пишет «Российская газета».

Так, наиболее уязвимой группой после медиков, оказались работники пищевых предприятий и сельского хозяйства. По сравнению с обычным уровнем смертности, у них этот показатель вырос на 39 процентов. Далее идут работники сферы транспорта и логистики. Среди них уровень смертности вырос на 28 процентов.

В третью группу вошли люди, которые работают на производственных предприятиях — 27 процентов, а также специалисты обрабатывающей промышленности. Рост смертности среди них вырос на 23 процента.

Такие результаты исследования ученые получили при анализе анкетных данных заболевших COVID-19 в Калифорнии с марта по октябрь 2020 года. В общей сложности за этот период уровень смертности населения в регионе вырос на 22 процента.

В декабре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России самая высокая заболеваемость коронавирусом оказалась среди работников промышленных предприятий. Она указала, что на предприятиях стоит принять дополнительные усилия по организации безопасности труда.