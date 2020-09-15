Названы выигравшие и проигравшие от коронавируса профессии

Консалтинговая компания FinExpertiza назвала главные выигравшие и проигравшие в России во время пандемии коронавируса профессии в зависимости от изменения среднего уровня зарплаты с поправкой на инфляцию. Исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Среди профессий, средние зарплаты в которых за последний год (с июня 2019-го по июнь 2020-го) увеличились, первое место занял ремонт компьютеров, бытовой техники и предметов личного пользования. Рост составил 49,2 процента — до 41,5 тысячи рублей после вычета налога.

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В тройку вошли сфера социального обслуживания (рост на 32,6 процента, до 40,4 тысячи рублей в месяц), а также аренда и лизинг (рост на 24,5 процента, до 61,4 тысячи рублей). За год зарплаты в среднем по России выросли на 3,2 процента.

Наиболее сильное сокращение зарплат за последний год наблюдалось в гражданской авиации (минус 25,2 процента, до 86,2 тысячи рублей), туристическом бизнесе (минус 23 процента, до 26,9 тысячи рублей) и в сфере железнодорожных перевозок (минус 22,9 процента, до 47,6 тысячи рублей).

Самыми высокооплачиваемыми отраслями в России являются нефтегазовый сектор (средняя зарплата — 137,5 тысячи рублей), управленческая сфера (105,1 тысячи рублей) и табачная промышленность (100,5 тысячи рублей).