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Попова назвала профессию с самой высокой заболеваемостью коронавирусом в России

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Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

В России самая высокая заболеваемость коронавирусом оказалась среди работников промышленных предприятий. Такую профессию назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По словам Поповой, высокие показатели среди сотрудников данной сферы фиксировались последние две недели.

Глава Роспотребнадзора указала, что на предприятиях стоит принять дополнительные усилия по организации безопасности труда.

Ранее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в 68 регионах России, в 15-ти продолжается рост заболеваемости, еще в одном он замедлился — в конце ноября улучшение ситуации наблюдалось в 58 регионах, а заболеваемость росла в 23-х. Она оценила положение как «достаточно хрупкое» и призвала соблюдать введенные профилактические меры.

За последние сутки в России выявили 26 689 случаев коронавируса, 577 летальных исходов и 24 813 выздоровлений. С начала пандемии зарегистрировано 2 707 945 случаев коронавируса в 85 регионах, 47 968 летальных исходов, выздоровели 2 149 610 человек.

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