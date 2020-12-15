Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Ситуация с COVID-19 стабилизируется в 68 регионах России. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением инфекции, передает ТАСС.

По ее словам, в 15 регионах продолжается рост заболеваемости.

Попова также оценила стабилизацию в стране как «достаточно хрупкую». По ее словам, каждый должен соблюдать требования, которые помогут закрепить результат, передает РИА Новости.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса поступила во все регионы России, вакцинация началась во всех субъектах.

За последние сутки в России выявили 26 689 новых случаев коронавируса, 577 летальных исходов и 24 813 выздоровлений. С начала пандемии зарегистрировано 2 707 945 случаев коронавируса в 85 регионах, 47 968 летальных исходов, выздоровело 2 149 610 человек.