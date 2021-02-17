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ВОЗ поделилась выводами об эффекте вакцины

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Фото: Steven Senne / AP

Пока преждевременно делать выводы о том, что вакцинация приводит к долгосрочной защите от коронавируса. Таким мнением поделилась руководитель департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Брайен в интервью «Ленте.ру».

По словам О'Брайен, ученым до сих пор не удалось доподлинно установить, как долго сохраняется эффект от вакцины. «Предварительные результаты исследований показывают, что иммунитет сохраняется в течение нескольких месяцев, но полная его продолжительность еще неизвестна», — заявила она.

Представитель ВОЗ подчеркнула, что организация продолжит анализировать все поступающие данные о вакцинах.

Всего в мире широко используется несколько вакцин против COVID-19. Среди них — препараты американских фармацевтических компаний Pfizer и Moderna, шведско-британской компании AstraZeneca, российская вакцина «Спутник V», а также разработки китайских компаний Sinopharm, Sinovac и CanSino. В настоящий момент в разработке находится свыше 200 вакцин, из них больше 60 — на стадии клинических испытаний.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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