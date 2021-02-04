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Назван срок иммунитета к COVID-19 после вакцины «ЭпиВакКорона»

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Фото: Влад Некрасов / «Коммерсантъ»

Иммунитет после вакцинации «ЭпиВакКороной» будет сохраняться, предположительно, в течение года, заявила исполняющий обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра «Вектор» Татьяна Непомнящих, передает РИА Новости.

«Мы рассчитываем, что иммунитет от нее будет сохраняться в течение года», — сказала она.

Ранее Непомнящих отметила, что при испытании вакцины на пожилых не обнаружено нежелательных реакций — в основном они жаловались на небольшую болезненность в месте инъекции либо не жаловались вообще.

«ЭпиВакКорона» — пептидный препарат, то есть не несет в себе биологического агента и состоит из пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.

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