Россия передала Белоруссии вакцину «ЭпиВакКорона»

Россия передала Белоруссии вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня я в качестве подарка, жеста нашей большой дружбы, передала новую вакцину "ЭпиВакКорона", которая, я уверена, послужит сохранению здоровья коллег, которые находятся в зоне риска, и населения Республики Беларусь. И также сегодня мы передали тест-систему нового поколения для определения вируса», — сказала Попова.

В России зарегистрированы две вакцины против коронавируса — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Первую уже используют для вакцинации населения. В США граждан начали прививать препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.