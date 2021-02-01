Россия заявила о готовности помочь Европе с вакциной от коронавируса

Россия готова поделиться с другими странами технологией производства своих вакцин от коронавируса. Об этом заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов, передает РИА Новости.

Он напомнил, что Москва не навязывает другим странам российские разработки, и перед страной не стоит задача динамичного продвижения препаратов на внешние рынки. «Нужно прежде всего вакцинировать свое население. Однако мы готовы делиться, причем не только готовой вакциной, но и, что очень важно, технологией ее производства», — уточнил Чижов.

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По его словам, фармацевтические заводы в России, как и в других странах, «не резиновые», а произвести вакцину на весь мир не может ни одна страна. «Поэтому мы предлагаем заинтересованным государствам пробную партию. Они могут ее протестировать, что называется, вдоль и поперек, и, если она им понравится, мы можем договориться об организации производства вакцины на их территории», — заключил постпред России при ЕС. По такому пути, в частности, пошли многие партнеры Москвы.

Всего в мире есть несколько вакцин против COVID-19. Так, в России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». 12 стран одобрили применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Среди них Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия и Пакистан. В США также начали прививать население препаратами компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. В Великобритании было одобрено использование вакцин Pfizer и AstraZeneca.