Франция рассказала о главном условии для совместного производства «Спутника V»

Посол Франции в России Пьер Леви рассказал о главном условии для совместного производства российского препарата против коронавируса «Спутник V». Его цитирует РИА Новости.

По словам дипломата, это будет зависеть от того, одобрит ли вакцину Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA). Леви подчеркнул, что процедура будет проводиться на основе «исключительно научного анализа».

Применение вакцины «Спутник V» на своей территории уже одобрили Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, ОАЭ, Венгрия, Тунис и Пакистан. Процесс регистрации вакцины в Евросоюзе и ВОЗ инициирован.

«Спутник V» была разработана российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стала первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».