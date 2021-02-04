Стали известны результаты испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19 на пожилых

Стали известны результаты испытаний вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» на пожилых россиянах. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя генерального директора по научно-методической работе и международному сотрудничеству центра-разработчика «Вектор» Татьяна Непомнящих.

По словам Непомнящих, итоги оказались положительными, у пациентов не было нежелательных реакций — в основном они жаловались на небольшую болезненность в месте инъекции либо не жаловались вообще.

Она уточнила, что исследования завершились «несколько дней назад».

«Вектор» начал исследования своей вакцины на пожилых 16 ноября 2020 года, в нем приняли участие 180 пациентов. Сообщалось, что будет проведено «открытое исследование безопасности, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов».

Ранее в Роспотребнадзоре завили, что эффективность «ЭпиВакКороны» составляет 100 процентов. Такие данные появились по итогам первых двух фаз клинических испытаний.

«ЭпиВакКорона» — пептидный препарат, то есть не несет в себе биологического агента и состоит из пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус.