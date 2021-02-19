Вирусолог центра Гамалеи назвал фактор всплеска заболеваемости COVID-19 весной

Весеннее потепление приведет к увеличению социальной активности граждан, что может вызвать новый всплеск заболеваемости COVID-19. Такой прогноз сделал вирусолог Центра имени Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко в эфире радио Sputnik.

При этом сезонный фактор, по мнению вирусолога, не играет роли в динамике эпидемического процесса и распространения коронавируса. «Оказалось, что в тропических странах, где все время высокая температура, никакой сезонности нет. Два ярких примера — Бразилия и Индия. Вирус передается непосредственно от больного человека здоровому при близком контакте, при разговоре, при чихании, при кашле, поэтому это всесезонное заболевание», — объяснил он.

Бутенко указал, что на снижение заболеваемости COVID-19 в России оказывают влияние три фактора: приобретение естественного иммунитета, вакцинация и соблюдение санитарных правил по профилактике коронавируса. Когда доля граждан, имеющих иммунитет, достигнет 60-70 процентов, процесс инфицирования резко ограничится. Он также призвал россиян не расслабляться до тех пор, пока не настанет стабильное улучшение.

Ранее профессор кафедры вирусологии на биологическом факультете МГУ Алексей Аграновский заявил, что подъем заболеваемости COVID-19 в России ожидается не раньше осени, однако он будет не таким резким, как в аналогичный период 2020 года.