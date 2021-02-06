Вирусолог назвал срок возвращения России к докоронавирусному состоянию

Россия вернется к состоянию, похожему на жизнь до пандемии коронавируса, к концу весны. Такой прогноз дал директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН.

По его данным, положительная динамика наблюдается как в городах-миллионниках, так и по всей стране в целом. Так, значительное улучшение наступит уже в марте, к апрелю-маю проявления пандемии могут сократиться до минимума. «Мы вернемся к состоянию почти как до пандемии», — предрек вирусолог.

Тем не менее он призвал россиян не расслабляться. Викулов обратил внимание на то, что большинство граждан еще не вакцинированы и не имеют иммунитета к коронавирусу. Также он отметил, что оценивать спад пандемии необходимо не только по количеству новых случаев заболевания, но и по числу летальных исходов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко констатировал отступление пандемии COVID-19 в России. Так, число пациентов с коронавирусом в России за последние три недели снизилось на 30 процентов, отметил Мурашко. По его словам, уже наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации населения против COVID-19.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки возросло на 16 627. Общее количество инфицированных достигло 3 951 233. Всего, по данным оперативного штаба, в стране скончались 76 229 человека с подтвержденным диагнозом.