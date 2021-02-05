Мурашко констатировал отступление пандемии

Коронавирус в России отступает, констатировал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 5 февраля.

Число пациентов с коронавирусом в России за последние три недели снизилось на 30 процентов, отметил Мурашко.

По его словам, уже наблюдается позитивный эффект от массовой вакцинации населения против COVID-19. «Массовая вакцинация повлияла на развитие эпидемического процесса, потому что те объемы, которые сегодня доставлены в регионы, и уже привитое население — это уже эпидемически значимый результат, поэтому мы видим позитивный эффект», — сказал он.

28 января президент Владимир Путин объявил, что пандемия постепенно отступает, показатели по летальности в России в целом удовлетворительные по сравнению с другими странами. При этом он призвал не расслабляться в борьбе с коронавирусом.

В России за последние сутки выявили 16 688 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 3 934 606. Наибольшее число заражений за последние сутки выявлено в Москве (2032), Санкт-Петербурге (1463) и Московской области (946).