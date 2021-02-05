В России выявили 16 688 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 16 688 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло 3 934 606. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в пятницу, 5 февраля.
Наибольшее число заражений выявлено в Москве (2032), Санкт-Петербурге (1463) и Московской области (946). Наименьший суточный прирост наблюдается в Еврейской автономной области (7) и Чукотском автономном округе (3).
За сутки зарегистрировано 527 летальных исходов, всего с начала пандемии умерли 75 732 пациента с коронавирусом.
Оперштаб также сообщил о 23 582 выздоровлениях за сутки — за весь период этот показатель составил 3 413 495.
Накануне в стране было выявлено 16 714 новых случаев заражения коронавирусом.