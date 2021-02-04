В России выявили 16 714 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 16 714 новых случаев коронавируса. Общее количество заражений с начала пандемии достигло 3 917 918. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале.

16 714 новых случаев коронавируса выявили в России за сутки по состоянию на 4 февраля

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (2095), Санкт-Петербурге (1571) и Московской области (831). Меньше всего — в Еврейской автономной области (8), Чукотском (6) и Ненецком (3) автономных округах.

За сутки зарегистрирован 521 летальный исход — с начала пандемии умерли 75 205 человек.

Оперштаб также сообщил о 24 456 выздоровлениях — за весь период этот показатель составил 3 389 913.