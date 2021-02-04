Медик назвал отличия остаточных симптомов COVID-19 от повторного заражения

После перенесенного коронавируса могут остаться некоторые симптомы, однако это не говорит о повторном заражении. Отличия между этими явлениями в беседе с РИА Новости назвал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

Как правило, после перенесенной болезни симптомов не наблюдается, однако некоторые все же могут сохраниться. Речь идет о слабости, потливости, легкой температуре, недомогании, отсутствии обоняния и снижении вкусовых ощущений. Кроме того, в течение нескольких недель после перенесенной инфекции небольшое количество вируса в организме может выявляться методом ПЦР-теста.

Вознесенский также подчеркнул, что COVID-19 относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), то есть болезнь не может стать хронической. «Возможно носительство вируса после перенесенного заболевания, но о хроническом процессе здесь говорить неправильно», — отметил медик.

Ранее директор Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин заявил, что иммунитет к коронавирусу сохраняется на протяжении трех-пяти месяцев. При этом по прошествии третьего месяца после болезни устойчивость к ней начинает слабеть.