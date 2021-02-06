Эксперт спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в марте

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в марте. Он рассказал РИА Новости, что в Москве и регионах число заболевших снизится.

«В Москве день с небольшими зарегистрированными случаями был 24 декабря 2020 года — 8,2 тысячи заболевших, а 4 февраля нынешнего года этот показатель уже снизился до 2095 заболевших. Ожидается, что цифры Москвы снизятся до около 600 человек в день, что будет в марте», — сказал Тавадян, добавив, что в других регионах России тоже ожидается такая динамика.

Ранее Тавадян оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России весной. «Прогнозируется также третья волна, которая начнется в середине весны. Пик третьей волны будет меньше, чем две предыдущие, так как уже существенная часть населения переболела. Есть возможность нивелировать следующую волну, если около 70 процентов населения будут привиты», — сказал он.

Вакцинация от коронавируса групп риска в России началась 5 декабря 2020-го, препарат получали в том числе медики, учителя, социальные работники. 18 декабря в стране началась массовая добровольная вакцинация, ее в основном проводят препаратом «Спутник V».