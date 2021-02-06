Вирусолог оценил риск заражения двумя штаммами коронавируса одновременно

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко оценил риск заражения двумя штаммами коронавируса одновременно в беседе с радио Sputnik.

По его словам, различные вариации вируса могут соседствовать в организме человека. «Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами», — отметил специалист.

Вирусолог добавил, что в настоящее время сложно сказать, насколько это может повлиять на течение болезни. В любом случае все новые генотипы не выходят за рамки одного вируса SARS-CoV-2, подчеркнул Бутенко.

Эксперт добавил, что защитой от двойного проникновения любых вариаций коронавирусной инфекции является вакцинация.

Ранее сообщалось, что в России не циркулируют штаммы коронавируса, выявленные в ЮАР и США, а единственным заражением британским штаммом остается случай, зарегистрированный 10 января. На территории страны доминирует генетический клайд GR (89 процентов всех циркулирующих вирусов). Эта линия возникла в конце февраля 2020 года, встречается в мире повсеместно и составляет более 55 процентов генетического разнообразия вирусов.